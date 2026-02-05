Mamdani festeggia la giornata del velo islamico Esplode la polemica | Celebra l' Iran mentre tortura le donne

Nella città ancora scossa dagli attentati dell’11 settembre, Mamdani ha scelto di celebrare la giornata del velo islamico. La mossa ha scatenato subito le polemiche: molti ricordano come l’Iran, che Mamdani ha elogiato, sia anche il paese dove le donne vengono torturate. La scelta ha diviso l’opinione pubblica e alimenta il dibattito sulla reale libertà delle donne musulmane. La tensione cresce mentre si continua a discutere sui valori e le azioni di chi si schiera con l’Islam.

Nella città ferita per sempre dagli attentati islamisti dell'11 settembre si sta scendendo lungo una china inquietante. Zohran Mamdani, primo sindaco musulmano di New York, ha deciso di celebrare nella Grande Mela la Giornata mondiale dell'hijab, il velo che copre capelli e collo. Una presa di posizione che, oltre ad essere uno sfregio alle vittime delle Torri Gemelle, pare anche essere uno sputo in faccia a tutte le ragazze che attualmente vivono sotto regimi che impongono la legge della sharia e che in Iran vengono uccise per il loro desiderio di libertà. "È surreale che New York, la città simbolo del cosmopolitismo e delle libertà, celebri ufficialmente il World Hijab Day, invitando le donne a coprirsi il capo con un velo.

