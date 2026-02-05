Mamdani festeggia la giornata del velo islamico è polemica

Mamdani ha scelto di celebrare la giornata del velo islamico, ma il gesto ha scatenato polemiche. In molti criticano la sua iniziativa, definendola uno sputo in faccia a tutte le donne che devono vivere sotto regimi che impongono la legge della sharia. La discussione si infiamma sui social e tra gli oppositori, mentre alcuni difendono il diritto di esprimere la propria cultura.

di Filippo Jacopo Carpani – Zohran Mamdani, primo sindaco musulmano di New York, ha deciso di celebrare nella Grande Mela la Giornata mondiale dell'hijab, il velo che copre capelli e collo. Una presa di posizione che, oltre ad essere uno sfregio alle vittime delle Torri Gemelle, pare anche essere uno sputo in faccia a tutte le ragazze che attualmente vivono sotto regimi che impongono la legge della sharia e che in Iran vengono uccise per il loro desiderio di libertà. "È surreale che New York, la città simbolo del cosmopolitismo e delle libertà, celebri ufficialmente il World Hijab Day, invitando le donne a coprirsi il capo con un velo. Mamdani festeggia la giornata del velo islamico. Esplode la polemica: "Celebra l'Iran mentre tortura le donne" Nella città ancora scossa dagli attentati dell'11 settembre, Mamdani ha scelto di celebrare la giornata del velo islamico. Mamdani festeggia il velo islamico a New York: critiche sui social da dissidenti iraniani, politici e filosofi Il nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha deciso di celebrare la giornata internazionale del velo islamico, scatenando reazioni contrastanti sui social. Gasparri: Cortocircuito culturale e politico, chiude gli occhi davanti all'integralismo. Molti si preoccupano di Trump, ma la vera preoccupazione potrebbe essere Madmani Emergenza neve a New York: anche il sindaco Mamdani si mette a spalare. Mamdani e il Rettore delle scuole pubbliche di New York City (NYCPS) Kamar Samuels hanno anche annunciato, in un comunicato stampa, la chiusura delle scuole pubbliche nella giornata di lunedì 26 MAMDANI FESTEGGIA IL VELO, MENTRE LE DONNE CHE NON LO INDOSSANO CORRETTAMENTE VENGONO TORTURATE E UCCISE A New York il sindaco islamico Mamdani ha celebrato il World Hijab Day, presentandolo come simbolo di identità

