Il nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha deciso di celebrare la giornata internazionale del velo islamico, scatenando reazioni contrastanti sui social. Mentre alcuni lo applaudono come segno di rispetto culturale, altri, tra dissidenti iraniani e politici, criticano la scelta, definendola una forma di islamizzazione della città. La polemica si accende nelle strade e online, con opinioni divise su cosa rappresenta questa manifestazione.

L’islamizzazione di New York, anche per colpa di Zohran Mamdani, sta crescendo sempre di più. Il nuovo sindaco della Grande Mela, infatti, ha deciso di festeggiare la giornata internazionale del velo islamico. Si tratta dello stesso indumento di cui molte donne musulmane vorrebbero liberarsi e che, nel tempo, è diventato il simbolo dell’oppressione teocratica. Eppure, nelle intenzioni del primo cittadino c’è la volontà di riqualificarlo. In un post su X, Mamdani ha scritto: «Oggi celebriamo la fede, l’identità e l’orgoglio delle donne e delle ragazze musulmane di tutto il mondo che scelgono di indossare l’hijab, un potente simbolo di devozione e di celebrazione dell’eredità musulmana». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mamdani festeggia il velo islamico a New York: critiche sui social da dissidenti iraniani, politici e filosofi

Nella città ancora scossa dagli attentati dell’11 settembre, Mamdani ha scelto di celebrare la giornata del velo islamico.

Il Tribunale di Gorizia ha assolto una coppia accusata di aver costretto la loro figlia a portare il velo islamico e abiti lunghi.

