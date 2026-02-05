Maltrattamenti nei confronti di minori all’interno di strutture dell’asilo | l’episodio che preoccupa il centro storico

Nel centro storico di Benevento, a piazza Ponzio Telesino, il sindaco Clemente Mastella ha parlato alle famiglie dei bambini coinvolti in un episodio di maltrattamenti all’interno di un asilo. L’episodio ha scosso la città e sollevato molte domande sulla sicurezza delle strutture dedicate ai più piccoli. Le autorità stanno indagando, mentre i genitori chiedono risposte chiare e tutela per i loro figli.

**Lead dell'articolo** Nel cuore del centro storico di Benevento, a piazza Ponzio Telesino, il sindaco Clemente Mastella si è rivolto alle famiglie dei bambini coinvolti in un episodio gravissimo avvenuto all'interno di un asilo infantile. L'appuntamento, previsto per domani mattina alle ore nove e quarantacinque, è stato fissato dopo che la struttura, da tempo sede di comportamenti violenti, ha causato uno scandalo in cui si è visto coinvolto un gruppo di minori. Le famiglie, in attesa della presenza del sindaco, sembrano ormai convinte che l'episodio vada oltre un singolo incidente, passando per un caso di maltrattamenti sistematici, inaccettabili e non soltanto isolati.

