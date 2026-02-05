Maltempo allerta in 9 Regioni Neve su Cortina
Il maltempo continua a colpire l’Italia. Oggi nove regioni sono sotto allerta gialla, con pioggia e vento forti. A Cortina nevica, creando disagi e rallentamenti. Le autorità invitano alla prudenza e a prestare attenzione alle condizioni meteo.
Il maltempo non lascia l’Italia. Oggi allerta gialla in nove regioni. Nevica a Cortina. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
