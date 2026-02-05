Malattie rare | Magi Sioh ‘numerosi benefici da prevenzione odontoiatrica in fragili’
La dottoressa Magi, responsabile del reparto Sioh, sottolinea l’importanza della prevenzione odontoiatrica per i pazienti fragili. Secondo lei, curare i denti in modo preventivo permette di risparmiare soldi, tutelare la salute e ridurre lo stress emotivo e familiare. La prevenzione, insomma, si rivela un’arma potente per chi ha già di fronte sfide di salute complesse.
Quando si parla di cure odontoiatriche per pazienti fragili “la prevenzione ha 3 aspetti fondamentali: risparmio economico, risparmio biologico e risparmio emotivo, familiare e sociale. Quest’ultimo è un punto che ci deve interpellare come medici, quotidianamente. Inoltre, la prevenzione potrebbe evitare, ove possibile, l'alto numero di anestesia con tutti i rischi ad essa collegati”, in questi pazienti. Così Marco Magi, past-president di Sioh, la Società italiana di odontostomatologia per l'handicap, intervenendo a Roma al convegno ‘Odontoiatria speciale nel soggetto fragile’ promosso e organizzato proprio dalla Sioh insieme al Cnel e alla Federazione delle associazioni emofilici (FedEmo). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
