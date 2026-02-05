A Roma si apre un tavolo tecnico dedicato all’odontoiatria per i pazienti con malattie rare. L’obiettivo è trovare strategie per prevenire sanguinamenti pericolosi, che potrebbero portare a complicazioni serie e a cure più intensive. Si tratta di un passo importante per migliorare l’assistenza a chi ha Mec, le malattie emorragiche congenite, e garantirgli interventi più sicuri nel settore odontoiatrico.

Prevenire i sanguinamenti che potrebbero dare esiti importanti e richiedere cure intensive per i pazienti affetti da Mec (malattie emorragiche congenite) è importante, anche quando si parla di odontoiatria. Se ne è parlato a Roma al convegno ‘Odontoiatria speciale nel soggetto fragile’ promosso e organizzato dalla Sioh, la Società italiana di odontostomatologia per l'handicap, insieme al Cnel e a Fedemo, la Federazione delle associazioni emofilici. Un incontro che rappresenta il prosieguo del percorso avviato lo scorso ottobre al Cnel dai tre soggetti promotori, con l’obiettivo di inserire l’Odontoiatria speciale nel Piano nazionale della prevenzione e istituire un Tavolo tecnico nazionale dedicato alla prevenzione e alle cure odontoiatriche per i soggetti fragili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Malattie rare, a Roma il tavolo tecnico per odontoiatria nei fragili

Approfondimenti su Malattie Rare

Il deputato della Lega Loizzo propone di creare un tavolo tecnico al Ministero della Salute.

Oggi nella Sala Refettorio della Camera dei deputati si è tenuto un convegno dedicato all’odontoiatria nei soggetti fragili, come le persone con emofilia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Malattie rare, a Roma il tavolo tecnico per odontoiatria nei fragili

Ultime notizie su Malattie Rare

Argomenti discussi: Malattie rare, #UNIAMOleforze 2026: un mese per rendere effettivo il diritto alla cura; Malattie rare, a Roma il tavolo tecnico per odontoiatria nei fragili; ACCADEMIA LANCISIANA INCONTRO CONGIUNTO PER LA GIORNATA MONDIALE DELLE MALATTIE RARE 2026; Salute, a Roma il convegno sulle terapie e i trattamenti non farmacologici.

Malattie Rare. Asl Roma 1 e lstituto Leonarda Vaccari vincono il Rare Diseases AwardIl riconoscimento promosso da Koncept e da Uniamo – Federazione Italiana Malattie Rare è volto a valorizzare idee innovative al servizio delle persone con malattia rara. La Asl Roma 1 e lstituto ... quotidianosanita.it

Malattie rare, Magi (Sioh): In prevenzione odontoiatrica fragili serve sinergiaRoma, 4 feb. (Adnkronos Salute) - Quando si parla di cure odontoiatriche per pazienti fragili la sinergia tra medici, specialisti, psicologi, pedagogisti, associazioni e famiglie è determinante, sopr ... iltempo.it

TORINO, TRE GIORNI DI CONGRESSO SULLA PATOLOGIA IMMUNE E MALATTIE RARE Il nostro servizio [VIDEO] facebook

Bollette e malattie rare e croniche. ift.tt/segZNaM #evento #takethedate x.com