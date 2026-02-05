Mai più Crans montana | scattano i controlli nei bar avellinesi

Dopo la tragedia di Crans Montana, il Ministero dell’Interno ha deciso di intensificare i controlli nei locali di Avellino. Da ieri, agenti e vigili del fuoco verificano che bar, ristoranti e locali da ballo rispettino le norme antincendio e di sicurezza. Le ispezioni sono più frequenti, e i gestori sono chiamati ad adeguarsi subito per evitare sanzioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Ministero dell’Interno, a seguito della tragedia avvenuta a Crans montana ha disposto l’effettuazione di controlli a tappeto sul rispetto delle normative antincendio e di sicurezza nei luoghi di aggregazione, tra cui rientrano ristoranti, bar, locali da ballo e di pubblico spettacolo. I controlli saranno effettuati da personale dei Vigili del Fuoco, ASL, Ispettorato del Lavoro, Forze di Polizia. Per evitare contestazioni che potrebbero portare a pesanti sanzioni o, nei casi più gravi, alla sospensione dell’attività, Confcommercio Avellino si raccomanda di verificare che la normativa vigente sia perfettamente rispettata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mai più “Crans montana”: scattano i controlli nei bar avellinesi Approfondimenti su Crans Montana Controlli Locali pubblici, mai più Crans-Montana: ecco la direttiva Piantedosi sui controlli La recente direttiva di Piantedosi sui controlli nei locali pubblici nasce dall’esigenza di rafforzare le misure di sicurezza, a seguito della tragedia di Crans-Montana. "Dopo la strage di Crans-Montana chiediamo più controlli nei locali". L'appello Dopo la tragica notte di Capodanno a Crans-Montana, si torna a discutere dell’importanza di aumentare i controlli nei locali pubblici. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Crans Montana Controlli Argomenti discussi: Mai più Crans-Montana Stretta su pubblici esercizi nel summit in Prefettura; 100 giorni alla maturità, maxi evento al Cocoricò nel ricordo dei ragazzi morti a Crans Montana: Mai più tragedie simili; Crans-Montana, c’è un quarto indagato: è il capo della sicurezza del Comune; Crans-Montana, le immagini della videosorveglianza del 31 dicembre non ci sono più. Incendio di Capodanno Una vittima di Crans-Montana: «Non sarò mai più in grado di condurre una vita normale»Rose, 18 anni, gravemente ferita nell'incendio del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, è stata dimessa dall'ospedale. È stata curata in Belgio per diverse settimane e ha dovuto subire innesti di ... bluewin.ch Crans-Montana, i Moretti scrivono ai dipendenti: «Non scarichiamo le nostre responsabilità su di voi»«Piangiamo anche coloro che non sono più con noi, con immenso dolore», hanno scritto nella lettera riferendosi alle tre persone dello staff perite nell’incendio. I Moretti si dicono, inoltre, ... unionesarda.it Crans Montana, dipendente risponde ai Moretti: «Mai formato per le emergenze» facebook Crans Montana, la seconda vita di Roze: “Rivivo quelle scene. I Moretti devono pagare” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.