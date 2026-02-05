La procura di Milano ha avviato il processo immediato per altri tre sospetti legati alla mafia turca di Boyun. Le accuse arrivano dopo l’arresto del boss Baris Boyun, 41 anni, e dei suoi complici, avvenuto lo scorso maggio. Ora, gli imputati dovranno rispondere di accuse legate all’attività criminale di questa organizzazione.

Altre tre persone sono state mandate a processo con rito immediato nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Milano, coordinata dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, con al centro Baris Boyun, 41 anni, ritenuto un boss della mafia turca, finito in carcere del maggio 2024 assieme ad alcuni sodali. Inchiesta in cui sono stati contestati a vario titolo la banda armata con finalità di terrorismo, l’associazione per delinquere, aggravata pure dalla transnazionalità, finalizzata alla commissione di più reati tra cui detenzione e porto abusivo di armi anche clandestine, il traffico internazionale di armi, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mafia turca di Boyun, altri tre a giudizio con rito immediato

La Polizia di Milano ha eseguito quattro arresti di cittadini turchi nell'ambito di un'indagine sulla mafia turca, coinvolta in reati che vanno dall'armamento all'immigrazione clandestina, fino a omicidi e traffico di droga.

Nell'ambito di un'operazione a Milano, sono stati arrestati altri quattro sospetti legati alla mafia turca di Boyun.

