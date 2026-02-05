Madre della conduttrice NBC scomparsa ad Arizona investigazioni su possibili rapimenti familiari

La madre della conduttrice NBC Savannah Guthrie è scomparsa dalla sua casa a Tucson, in Arizona. La donna, 84 anni, è sparita nel cuore della notte tra sabato e domenica, e ora le autorità stanno indagando su un possibile rapimento familiare. La famiglia è sotto shock e chiede aiuto a chiunque possa aver visto qualcosa.

**Nancy Guthrie, 84 anni, madre della giornalista Savannah Guthrie, è sparita dalla sua abitazione a Tucson, in Arizona, durante la notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio.** L'ipotesi del sequestro è stata sollevata dalle autorità, dopo che i vigili urbani hanno trovato tracce di effrazione e sangue all'ingresso della casa. Scomparsa senza lasciare traccia, Nancy Guthrie è stata vista per l'ultima volta sabato sera, e la sua assenza è stata denunciata domenica pomeriggio, quando la famiglia ha notato la sua assentezia rispetto a una routine ormai consolidata: andare in chiesa ogni giorno.

