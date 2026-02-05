macOS 26.3 corregge errore visualizzazione finestre Finder causato da aggiornamento Tahoe

Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento per macOS 26.3, che corregge un problema che interessava le finestre del Finder. Dopo alcune segnalazioni di utenti, l’azienda ha lavorato per sistemare l’errore che causava la visualizzazione anomala delle finestre. Ora il problema sembra risolto e le finestre del Finder si aprono e si visualizzano normalmente. L’aggiornamento è disponibile da subito, senza dover aspettare la data prevista per il rilascio ufficiale nel 2026.

**macOS 26.3 risolve due bug con il Finder: l'errore della visualizzazione delle finestre è stato sistemato** L'aggiornamento previsto per il 2026, **macOS 26.3**, già disponibile in versione "Release Candidate" per sviluppatori e beta tester, risolve due problemi significativi riferiti alla visualizzazione delle finestre del Finder. Le modifiche, che riguardano l'interfaccia Liquid Glass introdotta in macOS Tahoe, sono state accettate ufficialmente da Apple. Le correzioni riguardano il comportamento delle finestre e il modo in cui gli utenti interagiscono per ridimensionarle, un aspetto ormai cruciale per l'esperienza utente su sistemi operativi moderni.

