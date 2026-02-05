Machado says Venezuelan elections could happen this year Politico reports
La leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha detto di credere che le elezioni nel suo paese potrebbero svolgersi entro quest’anno. Machado ha rilasciato queste dichiarazioni durante un’intervista, senza specificare una data precisa, ma mantenendo un tono ottimista sulla possibilità di un voto democratico prima della fine del 2024.
WASHINGTON, Feb 5 (Reuters) - Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado said she believed elections could be held in her country later this year, speaking to Politico in an interview released on Thursday. “We believe that a real transferring process with manual voting . could be done in nine to 10 months,” Machado said. “But, well, that depends when you start.” Machado, whose party said it won 70% of the vote in Venezuela’s 2024 election, met with President Donald Trump and spoke with his top diplomat and U.S. lawmakers last month following the U.S. capture of the country’s longtime leader Nicolas Maduro. 🔗 Leggi su Internazionale.it
