maceratese adesso siamo al completo

La Maceratese può finalmente sorridere. Dopo gli ultimi acquisti, il difensore Pablo Lucero conferma: “Adesso siamo completo”. La squadra biancorossa ha colmato tutte le lacune e si prepara a ripartire con rinnovato entusiasmo.

"Adesso siamo completo". È quanto dice Pablo Lucero, difensore della Maceratese, dopo gli ultimi arrivi in casa biancorossi presi nell’ultimo periodo. "È un girone molto impegnativo – dice – e noi abbiamo accolto molto bene i nuovi arrivati venuti a darci una mano. Si tratta di giocatori le cui caratteristiche ci servivano". Adesso la squadra è attesa da una serie di partite contro le formazioni d’alta classifica per match dall’elevato grado di difficoltà. "Sono quelle partite in cui serviranno prestazioni impeccabili perché la classifica degli avversari dimostra che hanno sbagliato poco e che sono cinici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

