Macché divorzio amichevole Ferrero non segue più Alcaraz su Instagram | gelo tra n1 ed ex coach

Ferrero ha smesso di seguire Alcaraz su Instagram, segnando un’ulteriore rottura tra i due. La fine del rapporto tra il numero uno del tennis e l’ex coach si era già verificata a dicembre, ma ora sembra che i dissapori siano aumentati. La quiete apparente è finita, e i segnali di distanza tra loro sono più evidenti che mai.

Quella che sembrava tutto sommato una separazione amichevole, nonostante i dissidi, sta diventando pian piano una telenovela. Tra Carlos Alcaraz e il suo ex allenatore Juan Carlos Ferrero ormai è gelo, a colpi di dichiarazioni incrociati e di piccoli gesti. L'ultimo da parte di Ferrero sta facendo molto discutere. Quale? il tecnico valenciano ha smesso di seguire su Instagram sia Carlos Alcaraz che altri membri del suo team. Un gesto social che ormai vale più di mille parole e ha un significato profondo, nell'era tecnologica in cui viviamo. Se non per tutti, quantomeno per molti. All'inizio, subito dopo la rottura tra i due, avvenuta a dicembre, sembrava che il rapporto tra Juan Carlos Ferrero e l'ambiente di Carlos Alcaraz fosse comunque buono e cordiale.

