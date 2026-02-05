L' uscita dei vescovi dal palazzo dell' Arcivescovado

Nel giorno dei festeggiamenti per Sant’Agata, i vescovi sono usciti dal palazzo dell’Arcivescovado di Catania. La cerimonia principale si è svolta nel centro della città, dove il cardinale Mario Grech ha celebrato il pontificale. La piazza era piena di fedeli, che hanno assistito alla messa e partecipato alle processioni. La giornata si è conclusa con un clima di festa e devozione.

Nel giorno principale dei festeggiamenti in onore della patrona di Catania, il pontificale di Sant'Agata sarà pronunciato dal cardinale e vescovo maltese Mario GrechIL VIDEO.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Arcivescovado Palazzo VIDEO | L'uscita dei vescovi dal palazzo dell'Arcivescovado Il Pagliaio di Boldini nelle collezioni del Palazzo dei Vescovi a Pistoia La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Arcivescovado Palazzo Argomenti discussi: Il Papa ai vescovi peruviani: custodite e promuovete l'unità e la comunione; Prima i bambini!: la Giornata per la Vita 2026 e l’appello dei vescovi italiani; Domani in edicola su Avvenire di Calabria: matrimoni fragili, l’agenda dei vescovi per la Calabria e il ricordo di Kobe Bryant; Sinodo tedesco, atto finale. In gioco c'è l’unità con il Papa e la fedeltà a Roma. MESSA DELL’AURORA OMELIA DELL’ARCIVESCOVO DI CATANIA, S.E. MONS. LUIGI RENNA. Basilica Cattedrale - 4 febbraio 2026 Avi du occhi ca parini du stiddi! Così cari fratelli e sorelle abbiamo salutato l’uscita del busto reliquiario dalla cammarredda: facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.