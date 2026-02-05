Martedì sera, pochi minuti prima della mezzanotte, alcuni automobilisti hanno trovato un animale morto sul ciglio della superstrada Fi-Pi-Li. Da subito, l’animale sembrava un lupo, anche se le forze dell’ordine devono ancora confermarlo ufficialmente. La presenza del corpo ha attirato l’attenzione di chi passava di lì, creando un po’ di scompiglio tra i conducenti. La polizia ha già avviato gli accertamenti per capire cosa sia successo e da dove provenga l’animale.

Quello che a tutti gli effetti appare come un lupo è stato trovato morto da alcuni automobilisti sul ciglio della superstrada Fi-Pi-Li martedì, poco prima della mezzanotte. Il video e le foto rimbalzati sulle chat mostrano infatti l’animale insanguinato che, con tutta probabilità, sarebbe stato investito da un’auto o da un camion nel tratto compreso tra Pisa e Cascina. Sul posto è poi intervenuta la polizia stradale per la rimozione della carcassa. Il fatto sarebbe avvenuto nella serata di martedì, in una zona sempre più frequentata dai lupi. Con ogni probabilità si trattava di un lupo in dispersione, un giovane esemplare che ha lasciato il branco: una fase estremamente delicata, nella quale otto animali su dieci muoiono perché non riescono a trovare cibo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lupo morto in FiPiLi

È scomparso Filippo Ascione, sceneggiatore, produttore e collaboratore di Federico Fellini.

In un'area di Rovetta, è stato rinvenuto il corpo di un giovane lupo, sottopeso e deceduto.

Trovato un lupo morto a Rovetta, è la prima volta in Bergamasca: ora «l'autopsia» per chiarire le causeSegnalato da un cittadino, l'esemplare è stato rinvenuto dagli agenti della Polizia provinciale, che lo hanno portato all’Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti. Era un maschio giovane, molto d ... bergamo.corriere.it

È stato un lupo a sbranare il vitellino trovato morto a novembre nel Parco del Roccolo ad Arluno. Lo hanno confermato le analisi effettuata dalla Città metropolitana di Milano, che esclude però la presenza di un esemplare che stazioni in quel quadrante dell’ar facebook

Nel pomeriggio di domenica 25 gennaio, a seguito della segnalazione di un privato cittadino, gli agenti del Nucleo ittico venatorio della Polizia provinciale di Bergamo hanno rinvenuto un lupo morto in località Conca Verde, nel comune di Rovetta. x.com