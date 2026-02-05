L’Ufficio Parlamentare di Bilancio segnala che, grazie a un calo strutturale dell’evasione, il debito pubblico potrebbe migliorare di 4-6 punti percentuali. Tuttavia, ci sono ancora problemi nella riscossione dei tributi, sia a livello erariale che locale, come la Tari. I tassi di recupero sono molto bassi e il magazzino dei ruoli continua ad aumentare, creando ulteriori difficoltà per le entrate dello Stato.

Se la tendenza al recupero del gettito osservata tra il 2002 e il 2023 continuasse fino al 2028, le entrate fiscali aumenterebbero strutturalmente fino a 0,3 punti percentuali di Pil e, nel medio-lungo periodo (cioè al 2041), il rapporto debitoPil si ridurrebbe di oltre 4 punti percentuali, dal 122,5 al 118%. In uno scenario più ambizioso, basato sugli andamenti osservati tra il 2016 e il 2023, le entrate aumenterebbero di 0,4 punti percentuali di Pil e la riduzione del rapporto tra il debito e il Pil nel medio-lungo termine sarebbe di oltre 6 punti percentuali, scendendo nel 2041 al 116%. È quanto emerge dalle simulazioni dell’ Upb, che evidenziano come la riduzione strutturale dell’evasione fiscale produca «evidenti vantaggi per i conti pubblici. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - L’Upb: «Con calo strutturale dell’evasione il debito migliora tra 4 e 6 punti. Criticità nella riscossione dei tributi erariali e locali»

Petrotto invita a revocare la delibera di Giunta che autorizza l’affidamento a una ditta privata della riscossione coattiva dei tributi comunali.

