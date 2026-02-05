L’Unione Europea è vulnerabile perché manca di fiducia politica in sé stessa

L’Unione Europea mostra ancora segni di fragilità, soprattutto quando si tratta di credere nelle proprie capacità. La mancanza di fiducia politica dentro i paesi membri rende difficile affrontare le sfide comuni. Se l’Europa non ha fiducia in sé stessa, come può aspettarsi che gli altri credano in lei? La domanda si fa sempre più urgente, e forse è il momento che anche i leader europei si prendano un momento per riflettere su questa mancanza di convinzione.

«Se non credi tu in te stesso, come puoi immaginare che ci credano gli altri?» Riprendendo le parole di Kobe Bryant, quante volte abbiamo sentito o noi stessi pronunciato questa frase ad un amico, ad un parente, ad uno studente? Forse è arrivato il momento di dirla anche all’Unione Europea. La sensazione è che oggi l’Ue sia esposta a una duplice vulnerabilità, esterna e interna, che fatica ad affrontare per una carenza di fiducia che si traduce in fragilità percepita, se non in vera e propria debolezza. Fiducia, in questo caso, significa investimento, visione, coraggio. Come ha ricordato Draghi nel suo recente discorso: «un’Europa incapace di difendere i propri interessi non potrà preservare a lungo i propri valori». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

