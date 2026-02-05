L’ufficiale degli alpini di Ascoli fidato consigliere di Hitler

L’ufficiale degli alpini di Ascoli era un uomo che collegava Mussolini e Hitler prima che salisse al potere. Nato forse nel 1891, alcuni sostengono anche 1893 o 1896, ma quello che è certo è che fu una figura chiave nei contatti tra Italia e Germania prima del 1933.

AGI - Se persiste ancora qualche dubbio sull'esattezza della sua data di nascita fissata al 4 novembre 1891 ad Ascoli Piceno (ma c'è chi sostiene 1893 o anche 1896), è invece certo che lui fu la cinghia di trasmissione tra Mussolini e Hitler prima della presa del potere nel 1933. Giuseppe Renzetti, già ufficiale nella guerra di Libia, aveva combattuto nel corpo degli alpini contro gli austriaci durante il conflitto mondiale ed era stato promosso maggiore. Con questo grado aveva fatto parte nel 1920 della Commissione militare interalleata in Alta Slesia, territorio conteso tra la Germania e la rinata Polonia.

