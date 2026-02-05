L’Ue ha un piano per la crisi abitativa che stravolge la way of life europea Eccolo

Questa mattina si è saputo che l’Unione Europea ha messo a punto un piano che cambierà drasticamente il modo di vivere dei cittadini. In tutta Europa, milioni di persone rientrano ogni giorno a casa, sperando di trovare un tetto, calore e tranquillità, ma ora questa routine potrebbe subire modifiche profonde.

Per risolvere la crisi abitativa è necessario investire rapidamente e in modo responsabile, mettendo al centro la persona. Bisogna costruire di più e rimettere in uso le case vuote. È il momento di avviare una vera collaborazione europea. Ci scrive il commissario europeo per l’Energia e le Politiche abitative Dan Jørgensen Ogni giorno in tutta Europa milioni di persone rientrano a casa dopo il lavoro, la scuola o lo studio per trovare sicurezza, calore e stabilità. Ma per troppi aprire quella porta significa un ritorno a condizioni di incertezza o sovraffollamento, un ritorno a pareti umide o, addirittura, al nulla. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La crisi abitativa in Europa si aggrava, con aumenti significativi dei prezzi e degli affitti.

Le bozze del Piano casa europeo del Commissario Jorgensen non sembrano offrire soluzioni efficaci alla crisi abitativa che affligge Italia e Europa.

