L’Ue ha un piano per la crisi abitativa che stravolge la way of life europea Eccolo
Questa mattina si è saputo che l’Unione Europea ha messo a punto un piano che cambierà drasticamente il modo di vivere dei cittadini. In tutta Europa, milioni di persone rientrano ogni giorno a casa, sperando di trovare un tetto, calore e tranquillità, ma ora questa routine potrebbe subire modifiche profonde.
Per risolvere la crisi abitativa è necessario investire rapidamente e in modo responsabile, mettendo al centro la persona. Bisogna costruire di più e rimettere in uso le case vuote. È il momento di avviare una vera collaborazione europea. Ci scrive il commissario europeo per l’Energia e le Politiche abitative Dan Jørgensen Ogni giorno in tutta Europa milioni di persone rientrano a casa dopo il lavoro, la scuola o lo studio per trovare sicurezza, calore e stabilità. Ma per troppi aprire quella porta significa un ritorno a condizioni di incertezza o sovraffollamento, un ritorno a pareti umide o, addirittura, al nulla. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondimenti su Ue CrisiAbitativa
In Europa è esplosa la crisi abitativa. L’Ue ci arriva piano
La crisi abitativa in Europa si aggrava, con aumenti significativi dei prezzi e degli affitti.
Perché il Piano casa europeo non risolverà la crisi abitativa in Italia
Le bozze del Piano casa europeo del Commissario Jorgensen non sembrano offrire soluzioni efficaci alla crisi abitativa che affligge Italia e Europa.
Ultime notizie su Ue CrisiAbitativa
Argomenti discussi: Unione europea: trascurare i diritti è un rischio per la democrazia e lo stato di diritto; In che modo l'UE semplifica le norme per le imprese | Tematiche | Parlamento europeo; L’UE rischia di diventare subordinata, divisa e deindustrializzata, avverte Draghi e rilancia il federalismo pragmatico; Ue-India, firmato l'accordo. Von der Leyen: 'Facciamo la storia'.
L'Ue ha un piano per la crisi abitativa che stravolge la way of life europea. EccoloPer risolvere la crisi abitativa è necessario investire rapidamente e in modo responsabile, mettendo al centro la persona. Bisogna costruire di più e rimettere in uso le case vuote. È il momento di av ... ilfoglio.it
Draghi: «L’Europa rischia di diventare subordinata, divisa e deindustrializzata. Gli Usa cercano la frammentazione della Ue»L’ex premier ha ricevuto la laurea honoris causa a Leuven, in Belgio. Costa: «Draghi e Letta al vertice dei leader Ue il 12 febbraio» ... ilsole24ore.com
[Nuvolera – Quadrilocale al piano terra di nuova costruzione!] Esclusiva Salvi Immobiliare € 295.000 Nuovo quadrilocale piano terra con giardino Eccolo! In piccola palazzina di poche unità, strepitoso appartamento al piano terra dove entrando, sarai facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.