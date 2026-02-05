Lucca quattro persone morte intossicate da monossido di carbonio

Quattro persone sono morte questa mattina a Porcari, in provincia di Lucca, a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto in una casa, ma ancora non sono chiare le cause esatte. I soccorritori sono intervenuti prontamente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare le vittime. La polizia sta indagando per capire cosa abbia provocato la fuga di gas nel’abitazione.

Quattro persone morte per intossicazione da monossido di carbonio in un’abitazione a Porcari, in provincia di Lucca. La tragedia nella serata di oggi. A quanto pare si tratterebbe di un’ intera famiglia, anche se al momento non si conoscono età o generalità delle persone recuperate senza vita. Una quinta persona è stata portata via, viva, in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Anche tre carabinieri che sono entrati nella casa si sarebbero leggermente intossicati. Sul posto sono intervenuti un’automedica di Lucca, ambulanze della Croce Rossa di Lucca, della Croce Verde di Porcari della Misericordia di Santa Gemma Galgani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lucca, quattro persone morte intossicate da monossido di carbonio Approfondimenti su Lucca Porcari Cenano al ristorante: 18 persone intossicate da monossido di carbonio Diciotto persone sono finite in ospedale dopo aver cenato in un ristorante. Paura a Musso, 8 persone intossicate da monossido di carbonio: in ospedale anche due bambini A Musso, in provincia di Como, si è verificato un episodio di intossicazione da monossido di carbonio che ha coinvolto otto persone, tra cui due bambini. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lucca Porcari Argomenti discussi: McTominay: Vincere domani è questione di vita o di morte! Dobbiamo essere sicuri di dare il nostro meglio - CalcioNapoli24 | CN24. Lucca, quattro persone morte intossicate da monossido di carbonioQuattro persone morte per intossicazione da monossido di carbonio in un'abitazione a Porcari, in provincia di Lucca. La tragedia nella serata di oggi. A ... lapresse.it Monossido di carbonio, quattro morti in provincia di LuccaQuattro persone sono morte nella serata di oggi per esalazioni di monossido di carbonio in un'abitazione di Rughi a Porcari, in provincia di Lucca. A perdere la vita sarebbe un’intera famiglia, anche ... rainews.it Quattro giornate dedicate alla nascita di Matteucci La Fondazione Barsanti e Matteucci e lo storico Ristorante Giglio renderanno omaggio a uno dei figli più illustri della città. Sarà celebrato nel cuore di Lucca il 218° anniversario della nascita di Felice Matteucc facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.