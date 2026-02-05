Una famiglia intera di cinque persone, tra cui un ragazzo di soli 16 anni, è morta ieri a Rughi, una frazione di Porcari, in provincia di Lucca. La tragedia si è verificata in casa, dove sembra che il monossido di carbonio abbia causato la morte dei cinque. I soccorritori sono intervenuti, ma per tutti non c’era già più nulla da fare. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma si pensa a una fuga di gas o a un malfunzionamento di qualche apparecchio. La comunità di Rug

E’ un’intera famiglia quella stroncata nella tragedia di ieri, nella frazione di Rughi, nel comune di Porcari, in provincia di Lucca. Le vittime – di origine albanese – sono il padre di 48 anni, la madre di 43, il figlio di 22 anni e la figlia di soli 16 anni. Le quattro persone hanno perso la vita a causa di esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da una caldaia malfunzionante. In gravi condizioni il fratello del capofamiglia, rimasto intossicato e trasportato all’ospedale di Cisanello a Pisa. Anche due carabinieri intervenuti sul posto hanno riportato una lieve intossicazione e sono stati sottoposti a cure ospedaliere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Lucca, morta per monossido una famiglia intera: il più giovane aveva 16 anni

Una famiglia di Rughi, vicino a Porcari, è stata colpita da un’intossicazione di monossido di carbonio che si è rivelata fatale.

Una tragedia a Lucca, dove quattro persone di una stessa famiglia sono morte per intossicazione da monossido di carbonio.

