Lucca intera famiglia uccisa dal monossido di carbonio | morti mamma papà e figli di 15 e 22 anni

Una tragedia a Porcari, vicino a Lucca. Una fuga di monossido di carbonio ha ucciso quattro persone, tra cui due giovani. La polizia ha trovato i corpi senza vita di Arti Kola, sua moglie Jonida, e i figli Hajdar e Xhesika. Sono morti tutti in casa, senza poter fare nulla. Le autorità stanno ancora cercando di capire cosa sia successo e come si sia verificata la perdita di gas. La famiglia viveva lì da tempo e nessuno si aspettava una tragedia così improvvisa.

Una famiglia di 4 persone è stata sterminata da una fuga di monossido di carbonio a Porcari (Lucca). Sono deceduti un uomo di 48 anni, Arti Kola, sua moglie Jonida e i due figli Hajdar e Xhesika. Salvo invece uno zio, arrivato sul posto perché preoccupato dal fatto che nessuno rispondesse al telefono.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Una famiglia di quattro persone è stata trovata senza vita a Porcari, in provincia di Lucca.

In un’abitazione di Rughi, nel comune di Porcari, quattro persone sono morte a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio.

