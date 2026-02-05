Lucca intera famiglia uccisa dal monossido di carbonio | morti mamma papà e figli di 15 e 22 anni

Una tragedia a Porcari, vicino a Lucca. Una fuga di monossido di carbonio ha ucciso quattro persone, tra cui due giovani. La polizia ha trovato i corpi senza vita di Arti Kola, sua moglie Jonida, e i figli Hajdar e Xhesika. Sono morti tutti in casa, senza poter fare nulla. Le autorità stanno ancora cercando di capire cosa sia successo e come si sia verificata la perdita di gas. La famiglia viveva lì da tempo e nessuno si aspettava una tragedia così improvvisa.

Una famiglia di 4 persone è stata sterminata da una fuga di monossido di carbonio a Porcari (Lucca). Sono deceduti un uomo di 48 anni, Arti Kola, sua moglie Jonida e i due figli Hajdar e Xhesika. Salvo invece uno zio, arrivato sul posto perché preoccupato dal fatto che nessuno rispondesse al telefono.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Lucca Famiglia Intera famiglia sterminata dal monossido di carbonio a Lucca: morti mamma, padre e figli di 15 e 22 anni Una famiglia di quattro persone è stata trovata senza vita a Porcari, in provincia di Lucca. Famiglia uccisa dal monossido di carbonio, morte quattro persone: papà, mamma e i due figli di 15 e 22 anni In un’abitazione di Rughi, nel comune di Porcari, quattro persone sono morte a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. News - Monossido killer. 4 morti in casa, una persona salvata in extremis. La lezione che… 5/2/2026 Ultime notizie su Lucca Famiglia Argomenti discussi: Famiglia uccisa da monossido di carbonio a Lucca: 4 vittime; Intera famiglia uccisa dal monossido di carbonio: padre madre e figli di 22 e 15 anni; Un'intera famiglia trovata morta a Porcari: tutti intossicati da monossido di carbonio; Famiglia uccisa dal monossido a Lucca, 4 morti: marito, moglie e due figli di 22 e 15 anni. Famiglia uccisa dal monossido a Lucca, 4 morti: marito, moglie e due figli di 22 e 15 anniUn’intera famiglia è rimasta vittima del monossido di carbonio in un’abitazione in località Rughi nel comune di Porcari, in provincia di Lucca. I morti sono quattro, ... ilmessaggero.it Lucca, casa invasa dal monossido di carbonio: esalazioni letali uccidono un’intera famigliaLa tragedia in una casa a Lucca: interventi di emergenza in serata, il monossido di carbonio si rivela fatale. Il racconto e il bilancio della tragedia. notizie.it Lucca. Un’intera famiglia si è addormentata nella propria casa e non si è più svegliata. Il monossido di carbonio non fa rumore, non avvisa, non concede tempo. Ha spento quattro vite, unite fino all’ultimo respiro. Restano una casa improvvisamente vuota, stan facebook Intera famiglia sterminata dal monossido di carbonio a Lucca: morti mamma, padre e figli di 15 e 22 anni x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.