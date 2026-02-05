Lucca il monossido di carbonio uccide una famiglia Quattro morti un ferito grave

Un'intera famiglia di Porcari ha perso la vita a causa di un incendio di monossido di carbonio in casa. Quattro persone sono morte sul colpo, un’altra è rimasta ferita gravemente. I soccorritori sono intervenuti subito, ma non hanno potuto fare niente per salvare i membri della famiglia. La tragedia è avvenuta nella località Rughi, lasciando la comunità sotto shock.

Un’intera famiglia è rimasta vittima del monossido di carbonio in un’abitazione in località Rughi nel comune di Porcari, in provincia di Lucca. I morti sono quattro, si apprende dal 118, mentre una quinta persona è stata portata in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. Secondo quanto riporta la Nazione non sarebbe in pericolo di vita. Anche tre carabinieri che sono entrati nell’abitazione si sarebbero leggermente intossicati. Sul posto sanitari e vigili del fuoco. I sanitari sono intervenuti con i carabinieri e i vigili del fuoco poco dopo le 22 di questa sera. Presenti un’automedica, le ambulanze della Croce Rossa di Lucca, della Croce Verde di Porcari, della Misericordia di Santa Gemma Galgani.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Lucca Famiglia Famiglia uccisa dal monossido di carbonio, 4 morti in provincia di Lucca. C'è anche un ferito grave Una famiglia di quattro persone è morta per il monossido di carbonio in una casa a Rughi, nel comune di Porcari. Lucca, monossido di carbonio uccide famiglia: 4 morti Una tragedia si è consumata questa mattina a Porcari, in provincia di Lucca. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Lucca Famiglia Argomenti discussi: Lucca: monossido di carbonio uccide una famiglia. 4 morti e un intossicato in codice rosso; Famiglia sterminata dal monossido di carbonio: 4 morti e una persona salvata in extremis; Lucca, muore una famiglia di 4 persone per monossido di carbonio; Lucca, quattro morti intossicati in casa da monossido di carbonio. Lucca: monossido di carbonio uccide una famiglia. 4 morti e un intossicato in codice rossoLeggi su Sky TG24 l'articolo Lucca: monossido di carbonio uccide una famiglia. 4 morti e un intossicato in codice rosso ... tg24.sky.it Famiglia sterminata dal monossido di carbonio, 4 morti in provincia di LuccaUn’intera famiglia è rimasta vittima del monossido di carbonio in un’abitazione in località Rughi nel comune di Porcari, ... msn.com ULTIM'ORA - Porcari: intossicati da monossido di carbonio, 4 morti facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.