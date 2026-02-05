Luca Argentero diventa pilota | Ho messo da parte il camice ma ?Doc? mi ha fatto entrare nel cuore delle persone

Luca Argentero si lancia nel mondo delle corse e diventa pilota. Dopo aver passato anni nei camici, ha deciso di cambiare strada e sfidare sé stesso in pista. Ricorda ancora il rumore della benzina e il suono delle gomme sull’asfalto, ma ora la sua passione si è spostata sui motori. La serie “Motorvalley” su Netflix mostra questa sua nuova avventura, con sei episodi che arrivano dal 10 febbraio.

L'odore della benzina, le gomme che stridono sull'asfalto, il rombo dei motori. Con "Motorvalley", serie in 6 episodi dal 10 febbraio su Netflix, Matteo Rovere ci riporta ad assaporare l'adrenalina pura delle piste del Campionato Italiano GT a 10 anni da "Veloce come il vento". Lo fa attraverso la storia di riscatto di Arturo (Luca Argentero), un ex pilota leggendario ritiratosi dopo un incidente, Elena (Giulia Michelini), figlia del patron di una storica scuderia che vuole riconquistare un posto nell'impresa di famiglia e Blu (Caterina Forza), ragazza dal temperamento esplosivo e una passione totalizzante per la velocità.

