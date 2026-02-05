Le regole dei giochi sono cambiate. Da oggi ci sono nuovi limiti da rispettare e una tassa in più da pagare per chi gioca al Lotto e al SuperEnalotto. Le autorità hanno deciso di stringere le norme per limitare le scommesse e cercare di ridurre i rischi legati al gioco d’azzardo. Chi si avvicina alle schedine dovrà fare attenzione alle nuove restrizioni e alle spese aggiuntive.

Cambiano le regole per gli appassionati di Lotto e SuperEnalotto, nuovi limiti da rispettare e tasse da pagare. Dal 27 gennaio 2026 è entrata in vigore una riforma che modifica in modo profondo il funzionamento di Lotto, Superenalotto e degli altri giochi basati su combinazioni numeriche. Il decreto firmato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, composto da 39 articoli, introduce limiti più rigidi alle puntate e nuove regole pensate per aumentare sicurezza e trasparenza. L’obiettivo dichiarato è contrastare l’evasione fiscale e ridurre i rischi legati al gioco compulsivo, intervenendo su un settore che coinvolge milioni di italiani. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Lotto e Superenalotto, cambiano le regole: il limite che puoi giocare e nuova tassa

Approfondimenti su Lotto SuperEnalotto

Dal 27 gennaio, entreranno in vigore nuove regole per Lotto e SuperEnalotto, le principali lotterie gestite dallo Stato.

Dal 27 gennaio, le regole delle principali lotterie italiane, come Lotto, SuperEnalotto ed Eurojackpot, sono state aggiornate in conformità con il nuovo decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lotto SuperEnalotto

Argomenti discussi: Lotto, SuperEnalotto ed Eurojackpot: da oggi cambiano le regole dei giochi; Lotto e SuperEnalotto, cambiano le regole oggi 27 gennaio, ecco come annullare le giocate; Lotto e SuperEnalotto, cambiano le regole il 27 gennaio: come annullare le giocate; Lotto, Superenalotto e altri giochi numerici: dal 27 gennaio cambia tutto. Nuove regole su puntate, vincite e controlli contro illegalità e abusi (FAQ).

SuperEnalotto, Lotto e tutti i giochi numerici: cambiano le regole, le novità e la tassazioneIl Ministrero dell'Economia e delle Finanza ha emesso un decreto che entrerà in vigore il 27 gennaio su SuperEnalotto, Lotto e altri giochi. assopoker.com

Lotto e SuperEnalotto, cambiano le regole il 27 gennaio: come annullare le giocateDal 27 gennaio le regole del Lotto, del SuperEnalotto e di molte altre lotterie cambieranno, con la possibilità di annullare le giocate ... quifinanza.it

Tutte le quote per i vincitori di Lotto e Superenalotto, i numeri estratti oggi facebook

Lotto, Enalotto e Superenalotto, da domani si cambia. Arriva nuova tranche di rincari per le sigarette ilsole24ore.com/art/lotto-enal… x.com