Emanuela Liuzzi si avvicina al podio alle Ranking Series di Zagabria. La stagione internazionale di lotta si apre con ottimi risultati per l’atleta italiana, che si piazza vicina alle prime posizioni nella competizione in corso nell’Arena Zagreb, già teatro dei Campionati del Mondo. La manifestazione croata segna il debutto ufficiale del 2026 nel circuito mondiale.

Si apre anche a livello internazionale la stagione 2026 della lotta: scattano le Ranking Series di Zagabria, in Croazia, in corso all’Arena Zagreb, già sede dei Campionati del Mondo. La prima azzurra a salire sulle materassine è Emanuela Liuzzi, impegnata nella categoria di peso olimpica dei -50 kg. Negli ottavi di finale l’azzurra supera senza patemi l’ azera Asmar Jankurtaran, sconfitta per superiorità tecnica dopo 4’08”, con incontro interrotto sul punteggio di 14-3 (nella femminile e nello stile libero lo stop arriva al raggiungimento dei 10 punti di scarto). Nei quarti di finale Liuzzi, però cede il passo all’ atleta individuale neutrale Elizaveta Smirnova, che supera l’azzurra ai punti con lo score di 9-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lotta, Emanuela Liuzzi sfiora la zona podio alle Ranking Series di Zagabria

