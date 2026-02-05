lotta allo spreco alimentare coop lombardia recupera oltre 850 tonnellate di cibo nel 2025

Nel 2025, Coop Lombardia ha recuperato più di 850 tonnellate di cibo grazie al progetto Buon Fine. Il recupero di cibo in eccesso permette di aiutare le comunità locali e ridurre gli sprechi alimentari. La cifra dimostra come le iniziative concrete possano fare la differenza nella lotta allo spreco.

Nel corso del 2025, grazie al progetto Buon Fine, Coop Lombardia ha recuperato oltre 858 tonnellate di prodotti alimentari, trasformando le eccedenze in un aiuto concreto per le comunità locali. L'iniziativa, attiva dal 2005, ha permesso di distribuire 1.716.180 pasti, per un valore economico complessivo di oltre 6,5 milioni di euro, contribuendo in modo significativo alla prevenzione dello spreco alimentare. La testimonianza durante la Giornata contro lo spreco. In occasione della 13esima Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, celebrata giovedì 5 febbraio, Bruno Ceccarelli, Responsabile delle Politiche Sociali e Comunicazione di Coop Lombardia, ha sottolineato l'importanza del progetto: "Buon Fine è il cuore dell'impegno sociale di Coop: solo nell'ultimo anno abbiamo recuperato oltre 850 tonnellate di cibo, garantendo più di 1,7 milioni di pasti".

