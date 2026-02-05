Lotta allo spaccio | i carabinieri di Peccioli identificano i fornitori della rete

I carabinieri di Peccioli hanno smantellato una rete di spaccio nella zona della Valdera. Durante l’operazione, i militari hanno identificato diversi fornitori e sequestrato droga. L’indagine, durata settimane, ha portato all’arresto di alcuni soggetti ritenuti i principali responsabili dello spaccio nella zona.

Peccioli, 5 febbraio 2026 - Un'articolata operazione portata avanti dai carabinieri della stazione di Peccioli, finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti in Valdera. L'operazione si è conclusa con il deferimento in stato di libertà di due soggetti – un 45enne di origini straniere e un 26enne italiano – ritenuti responsabili del reato di spaccio. L’indagine è scaturita da una meticolosa ricostruzione dei flussi di droga sul territorio. Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due uomini, entrambi già noti alle forze dell'ordine, individuati come i fornitori di numerose e reiterate cessioni di cocaina e marijuana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lotta allo spaccio: i carabinieri di Peccioli identificano i fornitori della rete Approfondimenti su Peccioli Lotta Lotta allo spaccio: i carabinieri arrestano un 19enne e un 30enne I carabinieri di Genova intensificano i controlli nel centro storico per prevenire lo spaccio di droga e altri reati. Lotta allo spaccio di droga, ricompensa al merito civile per sei carabinieri Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Peccioli Lotta Argomenti discussi: Lotta allo spaccio e sicurezza urbana: i carabinieri sequestrano cocaina e un'arma bianca; Lotta allo spaccio: arrestati due pusher; Lotta allo spaccio di droga in zona Speyer: da inizio anno 35 interventi della Polizia; Lotta allo spaccio di droga, la Finanza sequestra hashish. Roma, continua la lotta allo spaccio: 15 arresti in più quartieri. Sequestrate cocaina, crack ed eroinaOperazioni coordinate dalla Procura: colpo a San Basilio con 2,5 kg di hashish, controlli da Quarticciolo a Tor Bella Monaca e nel quadrante nord ... affaritaliani.it FONTE NUOVA – Lotta allo spaccio, fratelli italiani presi con 3 etti di cocainaI Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, unitamente a personale della Polizia Locale di Fonte Nuova, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzi ... tiburno.tv Prosegue a Bolzano la lotta contro lo spaccio di droga. @TgrRai #IoseguoTgr x.com Il deputato leghista Stefano Candiani plaude ai risultati della lotta allo spaccio nei boschi del Varesotto ottenuti grazie alla collaborazione tra forze dell'ordine e amministrazioni locali: "la sicurezza parte dal territorio". E cita il paradosso di Rogoredo a Milano facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.