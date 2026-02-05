Londra si trasforma in paradiso | i residenti si domandano se non sia già un sogno

Londra cambia volto. I residenti si chiedono se stiano vivendo un sogno o se siano davvero arrivati in un posto diverso. La città, che una volta era difficile da lasciare, ora si presenta come un luogo da cui nessuno vorrebbe andare via. Mike Curtis e Kelda Willis hanno deciso di lasciare il loro paese d’origine e, di fatto, hanno cancellato anche i ricordi di quella vita passata.

**Londra non è più il posto da cui non si vuole più tornare.** Mike Curtis e Kelda Willis non soltanto hanno lasciato il loro paese d'origine, ma ne hanno anche distrutto il ricordo. Da dieci anni ormai vivono a Sant'Angelo in Pontano, nella provincia di Macerata, in una valle immersa tra montagna e mare, dove hanno trasformato un rudere in B&B. La loro storia è una sorta di romanzo della transizione: un sogno di vita alternativa, una nuova vita, un paradiso che sembra impossibile da raggiungere in mezzo al caos urbano di Londra. Eppure, nel freddo del 5 febbraio 2026, mentre il sole si alza sulle colline marchigiane, Mike indica il cielo azzurro con un sorriso.

