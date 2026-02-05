Un nuovo episodio di violenza scuote la Libia. Questa notte, quattro uomini armati hanno fatto irruzione e ucciso Saif al Islam Gheddafi, figlio dell’ex dittatore. La sua morte mette in evidenza le profonde ferite ancora aperte nel paese, che da anni fatica a tornare alla stabilità. La situazione resta tesa e nessuno riesce a prevedere cosa accadrà ora.

Il commando, composto da quattro persone con il volto coperto, è arrivato a bordo di un pick-up ad Al Zintan, nel nordovest della Libia. Gli uomini armati non hanno lasciato alcuna possibilità di salvarsi al loro bersaglio, che è stato ucciso senza opporre resistenza. Poi il commando è ripartito senza incontrare la minima resistenza. La vittima ha un cognome celebre: Gheddafi. Il 3 febbraio Saif al Islam Gheddafi, secondogenito dell’ex dittatore libico rovesciato e assassinato nel 2011, è stato a sua volta ucciso. Dato che nessuno ha rivendicato l’operazione, le ipotesi si stanno moltiplicando rapidamente. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’omicidio che mostra le fratture della Libia

Il figlio di Gheddafi Saif al Islam ucciso da uomini armati nella sua casa a Zintan in Libia occidentale. Nelle prossime ore si capiranno le conseguenze di questo omicidio. #Libya x.com

La notizia dell’uccisione di Saif Al Islam Gheddafi è giunta sì improvvisa, ma non del tutto inattesa. Il contesto è pur sempre quello di una Libia ancora molto instabile ed esposta a continui e repentini ribaltoni e, in una situazione del genere, portare il nome di facebook