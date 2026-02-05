Logan Paul racconta di aver rischiato di partecipare alla Royal Rumble 2026 con la mascella rotta. Il wrestler ammette che si è rotto la mascella durante lo show di SmackDown, prima dell’evento. Nonostante il dolore, ha deciso di non mollare e ha quasi partecipato comunque. Ora, la sua storia fa discutere tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Logan Paul dice che potrebbe aver partecipato alla Royal Rumble 2026 con la mascella rotta. Paul sostiene che sia successo durante l’evento di SmackDown prima della Royal Rumble. In quell’incontro, Randy Orton, Cody Rhodes, Jey Uso e Sami Zayn hanno battuto The Vision ( Bron Breakker, Bronson Reed, Austin Theory e Paul). Nonostante ciò, ha comunque partecipato alla Royal Rumble maschile. The Vision aveva pianificato di aiutare Breakker a vincere la Rumble e assicurarsi un posto a WrestleMania e Paul aveva il compito di eliminare le minacce e sostenerlo. Ma il piano è fallito rapidamente quando un misterioso uomo mascherato ha improvvisamente attaccato Bron Breakker e lo ha consegnato su un piatto d’argento a Oba Femi, che lo ha eliminato rapidamente non appena è entrato sul ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Logan Paul: “Mi sono rotto la mascella prima della Royal Rumble”.

Approfondimenti su Logan Paul Royal Rumble

Logan Paul ha chiarito di non essere stato bandito dal Giappone, rispondendo alle recenti accuse ascoltate durante l’ultima puntata di WWE Raw a Belfast.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Logan Paul Royal Rumble

Argomenti discussi: Logan Paul sfida Messi a un combattimento, la guardia del corpo interviene subito per difendere l'onore del suo capo; Nikki Bella: Ecco com'è stato lavorare di nuovo con John Cena e come ho vissuto il suo ritiro.; Paul Heyman svela il piano per la vittoria di Bron Breakker al Royal Rumble della WWE; Nikki Bella si dichiara onesta nel vedere John Cena ritirarsi dalla WWE.

Logan Paul, il pugile e youtuber ha scelto il Lago di Como per la proposta di matrimonioFidanzato con la mia migliore amica è il messaggio con cui Logan Paul ha postato su Instagram le immagini della proposta di matrimonio con sullo sfondo lo scenario romantico del Lago di Como. I due ... gazzetta.it

Bron Breakker è senza dubbio tra i favoriti per la vittoria della Men's #RoyalRumble, che si svolgerà questo sabato a Riad. Come già anticipato nel corso dell’ultima puntata di Monday Night RAW andata in onda lunedì, l’intera Vision (Logan Paul, Austin Theor facebook