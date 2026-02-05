L’odissea di un gruppo di 40 italiani, guidati dal dottor Venezia, continua a fare notizia. Dopo tre giorni passati nel deserto, sono riusciti a lasciare il territorio in guerra dell’Etiopia, ma la loro missione umanitaria si è interrotta bruscamente. Ora sono di nuovo in Italia, mentre cercano di capire cosa sia successo e come ripartire.

Bari 5 febbraio 2026 – Tre giorni in fuga nel deserto e una missione umanitaria interrotta in Etiopia. Hanno dovuto raccogliere tutto in fretta i medici e paramedici volontari dello staff di Pietro Venezia, chirurgo e oncologo di Bari e fondatore di una scuola di chirurgia endolaparoscopica molto seguita dai giovani chirurghi tigrini. Sorpresi come loro da una guerra scoppiata nei giorni scorsi nella regione del Tigrè, un gruppo di volontari di Emergency nello Scirè e una ventina di operai della Itaca, stabilimento di Calzedonia a Macallè. In tutto 40 persone che in queste ore, dopo una fuga rocambolesca nel deserto, scortati da militari armati, stanno imbarcandosi alla spicciolata sui voli trovati per raggiungere l’Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’odissea nel deserto del dottor Venezia e di 40 italiani in fuga dalla guerra in Etiopia

