Locali e movida scatta il patto provinciale su sicurezza e controlli

Le autorità di Ancona hanno deciso di stringere un patto con gestori di locali e forze dell’ordine. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e mantenere sotto controllo la movida in città. Verranno introdotti controlli più frequenti e regole più chiare per tutelare clienti e residenti. I primi incontri sono già stati avviati, e si punta a un fronte comune contro i problemi legati alla vita notturna.

ANCONA – Un sistema di regole condivise e controlli coordinati per la gestione della sicurezza nei locali pubblici. È questo il contenuto dell'accordo firmato oggi, 5 febbraio ad Ancona, a Palazzo del Governo, da Prefettura, Comuni della provincia e organizzazioni rappresentative dei gestori.

