Lo stress cellulare cronico può aumentare il rischio di sviluppare il cancro al fegato. Sono stati individuati meccanismi che collegano questa condizione a un maggior pericolo di tumori, ma sorprendentemente, lo stesso stress rende le cellule tumorali più sensibili alle terapie immunitarie. La scoperta apre nuove strade per trattare questa forma di cancro, anche se resta ancora molto da capire.

AGI - Lo stress cellulare cronico può aumentare il rischio di cancro al fegato, ma allo stesso tempo rende anche i tumori più vulnerabili all' immunoterapia. Questo bivalente risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati del Centro tedesco per la ricerca sul cancro (DKFZ), dell'Ospedale universitario di Tubinga e del Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute di La Jolla, in California. Il team, guidato da Mathias Heikenwalder e Randal Kaufmann, ha individuato un meccanismo molecolare chiave, che guida la crescita del cancro alle cellule epatiche, sopprimendo contemporaneamente la risposta immunitaria dell'organismo al tumore. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lo stress cellulare favorisce il cancro al fegato

Recenti ricerche del Massachusetts Institute of Technology evidenziano come diete ricche di grassi, come quella chetogenica, possano influenzare le cellule del fegato.

Numerosi studi suggeriscono che avere un gatto può contribuire a migliorare la salute cardiovascolare.

