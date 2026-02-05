Lo strano caso del penisgate nel salto con gli sci

Durante un evento di salto con gli sci, è scoppiato un caso che sta facendo discutere: l’“penisgate”. L’incidente ha attirato l’attenzione perché ha coinvolto direttamente alcuni atleti e ha sollevato molte domande sulla gestione della competizione. La vicenda, ancora tutta da chiarire, si è subito diffusa sui social e tra gli appassionati, mentre le autorità sportive si preparano a intervenire per capire cosa sia realmente successo.

Nel corso dei suoi 26 anni di storia, l' Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) ne ha viste di tutti i colori: anche se l'importante è partecipare, andare a medaglia lo è decisamente di più e questo ha indotto molti atleti all'assunzione di sostanze illecite. Ebbene, secondo la Bild alcuni saltatori con gli sci starebbero facendo ricorso a iniezioni di acido ialuronico nel pene, in modo da falsare le misure delle loro tute. E dunque migliorare le prestazioni. Nel salto con gli sci ogni millimetro fa la differenza. Il "penisgate" di cui scrive la Bild può sembrare follia, ma se c'è una certezza, è che nel salto con gli sci anche un millimetro può la differenza.

