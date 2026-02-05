Lo stop dei volenterosi digitali di Sánchez a Musk e soci manca solo l’Italia

Gli attivisti digitali di Sánchez hanno deciso di bloccare le piattaforme di Musk e dei suoi soci. La loro azione si sta diffondendo, e in Italia si aspetta solo il momento in cui anche qui si uniranno alla protesta. La guerra tra chi gestisce i social e chi li vuole controllare si fa sempre più aperta.

Se non è una dichiarazione di guerra ai signori dei social media, che poi sono sempre di più anche quelli dell’intelligenza artificiale, poco ci manca. L’ha pronunciata a Dubai il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez nei modi spicci che gli sono propri durante il World Government Summit e le reazioni sono state subito durissime, spia del fatto che il politico socialista deve aver messo il dito nella piaga. L’annuncio che ha avuto maggiore risonanza è il divieto di accesso ai social per i minori di 16 anni, che la Spagna intende introdurre a breve («già la prossima settimana» ha detto Sánchez), ma si aggiunge ad almeno altre quattro misure previste da alcuni emendamenti al disegno di legge sulla tutela dei minori online che avanza alle Cortes Generales non senza difficoltà. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il premier spagnolo Pedro Sánchez / LaPresseIl pacchetto di provvedimenti spagnoli contro le piattaforme «dove si ignorano le leggi e si tollerano i reati» fa seguito alle indagini di Francia e Regno Unito su X: in Europa sono già sei i Paesi c ... linkiesta.it

Meloni morotea. Si inventa la muldimensionalità per fermare Salvini ma tiene il punto con i Volenterosi su KyivIl discorso alla Camera è da Fratelli di Dc, da Berlino si schiera con i volenterosi e intanto lascia a Giorgetti aggiustare la manovra con 3,5 miliardi per Zes e Transizione 5.0. Rinviati agli anni ... ilfoglio.it

