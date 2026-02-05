Questa sera su Sky alle 18.50 va in onda Lo Squalo, il film che ha lanciato Steven Spielberg nel mondo del cinema. La pellicola, interpretata da Roy Scheider, Robert Shaw e Richard Dreyfuss, racconta di un grande squalo che terrorizza una piccola comunità marina. Un classico del thriller che ancora oggi tiene incollati gli spettatori davanti allo schermo.

LO SQUALO Sky suspense ore 18.50 Con Roy Scheider, Robert Shaw e Richard Dreyfuss. Regia di Steven Spielberg. Produzione USA 1975. Durata: 2 ore LA TRAMA Una ragazza è aggredita da uno squalo mentre fa il bagno sulla riva dell'Isola di Amity al largo della California. Lo sceriffo dà l'allarme, ma i maggiorenti del luogo non gli danno retta non volendo rovinare la stagione turistica. Quando però il numero delle vittime cresce eliminare la bestiaccia diventa impresa prioritaria. Lo sceriffo parte assieme a uno scienziato e a un pittoresco pescatore. PERCHE' VEDERLO Perché è il primo grande successo di Spielberg che dopo vari risultati di stima divenne a 29 anni il numero uno di Hollywood, il cocco della critica e la grande macchina da soldi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lo Squalo, il film che ha reso Spielberg un mito

Richard Dreyfuss ha deciso di lasciare Universal Pictures dopo aver recitato in un film di Steven Spielberg.

