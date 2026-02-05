Il Comune ha risposto duramente alla Prefettura, definendo “fuori luogo” il termine “sfollati”. La polemica si scontra con le parole del prefetto Massimo Marchesiello, che ha convocato un tavolo con 27 soggetti per affrontare la questione dei nuclei familiari evacuati dal Grattacielo. La tensione tra le istituzioni resta alta e nessuna delle parti sembra disposta a fare passi indietro.

Il muro contro muro, ora, si è ufficialmente consumato. Uno scontro – in realtà nell’aria da giorni tra piazza Municipale e corso Ercole d’Este – che vede al centro il ’tavolo’ convocato dal prefetto Massimo Marchesiello con "27 soggetti" a favore dei "nuclei familiari sfollati dal Grattacielo". Una nota durissima, quella che arriva dal Comune e che porta la firma dell’assessore alla Sicurezza, Cristina Coletti, presente ieri al summit di Palazzo Giulio d’Este. "Come amministrazione comunale – è il cappello – non comprendiamo quale sia l’oggetto del “tavolo” convocato e quali siano gli “interventi di supporto socio-economico” richiesti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo scontro istituzionale. Il Comune alla Prefettura: "Sfollati, termine fuori luogo"

Approfondimenti su Prefettura Marchesiello

Giovedì 5 febbraio, in Prefettura, si è tenuta una riunione tra residenti e sfollati del Grattacielo di Ferrara.

La disputa tra Amsef e le istituzioni si intensifica, con i sindacati che condannano il mancato confronto in Prefettura come una gestione superficiale delle problematiche.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Prefettura Marchesiello

Argomenti discussi: Porte dell'aula consiliare sbarrate ad Alimena, continua lo scontro con il sindaco: la palla passa alla Regione; Caso Diop a Piombino, è scontro istituzionale. FdI attacca: Snobbato il sindaco; Discarica ex Vergine, lo scontro Palmisano-D’Alò blocca il confronto: il Coordinamento escluso dalla Provincia; Giustizia, lo scontro sale di livello: Cassazione e Nordio ai ferri corti.

Voto Fuorisede: Lo scontro politico e il diritto negato per 5 milioni di italianiIl tema del voto per i fuorisede è tornato prepotentemente al centro del dibattito istituzionale in Italia. In queste ore, la discussione ... dailyexpress.it

Anno giudiziario, toghe attaccano Nordio: si accende lo scontro davanti a MattarellaIl confronto sul referendum tra governo e magistratura approda nell’ Aula Magna della Corte di Cassazione, con un serrato botta e risposta tra i vertici delle toghe e il ministro della Giustizia, ... lasicilia.it

Scontro aperto tra Comune di Terni e Regione Umbria sul futuro del nuovo ospedale. L’audizione dei capigruppo comunali in terza commissione regionale Sanità, nata con l’obiettivo di favorire il dialogo, si è conclusa con una rottura che ha spinto il sindaco S facebook