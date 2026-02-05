Lo diciamo a tutti Federica Torzullo l’annuncio del sindaco sul funerale E la decisione della famiglia della 41enne

Il sindaco ha annunciato che il funerale di Federica Torzullo si terrà domani mattina, dopo la tragica morte avvenuta tra l’8 e il 9 gennaio alle porte di Roma. La famiglia della donna ha deciso di confermare la cerimonia, che si svolgerà in forma privata. La notizia ha scosso l’intera comunità e apre nuovi interrogativi sulla lotta contro la violenza di genere.

La vicenda di Federica Torzullo, 41 anni, rientra in un grave caso di femminicidio avvenuto tra l'8 e il 9 gennaio alle porte di Roma. La donna, secondo quanto ricostruito, è stata uccisa dall' ex marito, lasciando un forte impatto non solo sulla famiglia, ma anche sull'intera comunità di Anguillara Sabazia. Nei giorni successivi all'omicidio, la cittadina ha vissuto ore di attesa e dolore, con un clima segnato da silenzi e domande. Il nome di Federica è diventato, per molti, il riferimento di una violenza che continua a consumarsi in ambito familiare.

