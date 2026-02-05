LIVE Snowboard Olimpiadi big air in DIRETTA | Yiming Su si riscatta nella seconda manche attesa per rivedere Matteoli

Yiming Su si riscatta nella seconda manche di big air e riaccende l’interesse per la gara olimpica. Dopo una prima manche senza grandi emozioni, il cinese ha messo a segno trick più sicuri e ha migliorato il punteggio. Ora si attende di vedere come reagirà Matteoli, che non è ancora sceso in pista. Intanto, Jamieson vola con 83.50 punti nella seconda run e si porta a 165.50 complessivi. La competizione resta aperta e il pubblico segue con attenzione ogni mossa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.01 83.50 punti per Jamieson che sale a 165.50 dopo due trick. Tocca ora a Ian Matteoli che torna in azione dopo lo splendido 93.75 della prima manche. 20.59 Stacca altissimo Francis Jobin che chiude il trick con un buon atterraggio. 84.75 punti in entrambe le manche per il canadese che con 169.50 punti mette un piede e mezzo in finale. Tocca ora a Rocco Jamieson, poi è il momento di Ian Matteoli. 20.57 Il francese riscatta nel migliore dei modi l'errore della prima manche chiudendo il trick ed ottenendo 89.75 punti. 20.55 Kleveland realizza 80.25 con il secondo trick e sale ad un totale di 162. 20.37 Brutto atterraggio del giapponese che cade rovinosamente ed ottiene 8.00 dopo l'85.00 della prima manche.

