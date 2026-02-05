LIVE Snowboard Olimpiadi big air in DIRETTA | Oliver Martin spalle al muro attesa per Matteoli
Questa sera alle Olimpiadi di Pechino si tiene la prova di big air dello snowboard. Oliver Martin si trova in difficoltà, con alcune sbavature all’atterraggio. L’atleta italiano Ge segna 59 punti, ma l’attenzione resta tutta su Matteoli, in attesa di un risultato importante. La gara è ancora aperta, e i tifosi aspettano con ansia i prossimi lanci.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.51 Qualche sbavatura sull’atterraggio per Ge che ottiene 59.75 con un frontside rodeo. Ora è di Oyvind Kirkhus 19.49 Sbaglia anche Su!! Il cinese tenta un backside 1800 ma fallisce l’atterraggio ed ottiene solamente 22.00 punti. Spalle al muro il vincitore della Coppa del Mondo. Ora è il momento del connazionale Chunyu Ge. 19.47 Eli Bouchard inizia la propria qualificazione con 73.75 punti. Tocca ora a Yiming Su. 19.45 Errore per l’americano che tenta il primo 21 della serata fallendo l’atterraggio ed ottenendo solamente 19.75 punti. Martin spalle al muro dopo la prima manche. 🔗 Leggi su Oasport.it
Questa mattina i qualificazioni maschili del Big Air nello snowboard ai Giochi di Milano Cortina 2026 sono partite con entusiasmo.
