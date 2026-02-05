La gara di snowboard big air alle Olimpiadi entra nel vivo. Matteoli si piazza al secondo posto dopo le prime due manche e si gioca tutto nell’ultima run per conquistare la qualificazione. La tensione cresce, mentre Taiga Hasegawa sbaglia l’atterraggio sul frontside 18. La gara resta aperta fino all’ultimo salto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.33 Taiga Hasegawa sporca l’atterraggio sul frontside 18 I ma ottiene 87.25 punti riscattando l’errore della seconda manche. Il giapponese è terzo con 172.25 e si inserisce davanti a Matteoli. Tocca ora a Hiroto Ogiwara. 21.32 72.00 per Redmond Gerard che migliora leggermente il primo trick e porta il suo punteggio complessivo a 155.50. Undicesimo posto per l’americano che rimane sul filo. 21.30 Ottimo backside 1900 di Kimata che ottiene 89.50 e migliora il 75.75 del primo salto. Il giapponese è sesto con un punteggio di 164.75 21.28 Sbaglia Dane Menzies che cade nell’atterraggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Snowboard, Olimpiadi big air in DIRETTA: Matteoli secondo dopo due manche, momento decisivo per la qualificazione

Questa mattina i qualificazioni maschili del Big Air nello snowboard ai Giochi di Milano Cortina 2026 sono partite con entusiasmo.

Questa mattina si è aperto con le qualificazioni maschili del Big Air di snowboard ai Giochi di Milano Cortina 2026.

