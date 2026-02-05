LIVE Snowboard Olimpiadi big air in DIRETTA | Matteoli da sogno nelle qualificazioni

La giornata di qualificazioni del big air alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si chiude con un risultato che lascia il pubblico senza fiato. Matteoli ha sorpreso tutti, regalando una performance da sogno e conquistando un posto tra i migliori. La scena si è infiammata quando il suo salto ha impressionato giudici e spettatori, confermando il suo talento e la sua determinazione. La diretta si ferma qui, ma l’emozione resta tra chi ha seguito la prova in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.26 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale delle qualificazioni del big air ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 22.25 L'appuntamento per la finale del big air maschile è per sabato 7 febbraio alle 19.30. Potrete seguire l'evento qui su OA Sport con la nostra DIRETTA LIVE testuale. 22.23 Ian Matteoli fa sognare dopo queste qualificazioni. L'italiano ha messo a segno il miglior salto della serata nella prima manche, ottenendo 93.

