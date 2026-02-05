LIVE Slittino Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | E’ il momento delle azzurre!

Questa mattina le prove di slittino femminile alle Olimpiadi sono cominciate. Le atlete italiane sono in pista, pronte a mostrare il loro talento. La gara è in diretta e si aspetta di vedere chi riuscirà a scendere più velocemente. La tensione è alta, le atlete si preparano per affrontare al meglio questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO DALLE 14.30 17.21 Sesto tempo per Hofer. L'azzurra è partita alla grande facendo i miglori tempi fino a metà gara. Molto però il terreno perso nella seconda parte di discesa e ritardo finale di 153 millesimi. 17.19 Miglior tempo provvisorio di Robatsher! L'azzurra conduce una prova in rimonta e ferma il cronometro a 53.553. Al cancelletto di partenza adesso c'è Hofer. 17.18 L'altra atleta canadese conclude la sua prova con quasi mezzo secondo di ritardo e si posiziona nona. E' il momento di Robatsher!

