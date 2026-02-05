LIVE Slittino Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | Bota fa subito un tempone ottime sensazioni dalle azzurre

Questa mattina si sono svolte le prove del singolo femminile nello slittino alle Olimpiadi. Bota ha fatto subito un ottimo tempo, dando buone sensazioni alle azzurre. La gara continua e ci si aspetta una sfida interessante anche nel singolo maschile, che partirà alle 14. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti in diretta.

18.49 Si chiude qui la Diretta Live testuale delle prove del singolo femminile. Il prossimo appuntamento con lo slittino è domani mattina alle 10 con la quinta e sesta discesa di prova del singolo maschile. Buon proseguimento di serata! 18.47 Ecco la top ten della seconda prova: 1 LAT BOTA Elina 53.54 2 GER BERREITER Anna 53.647 +0.106 2 ITA HOFER Verena 53.647 +0.106 4 GER TAUBITZ Julia 53.655 +0.114 5 ITA ROBATSCHER Sandra 53.660 +0.119 6 CAN SUSKO Embyr-Lee 53.711 +0.170 7 AUT PROCK Hannah 53.

