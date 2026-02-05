LIVE Slittino Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | azzurre nelle posizioni di vertice

Questa mattina le atlete italiane hanno iniziato le prove del singolo femminile di slittino alle Olimpiadi. Le azzurre si sono messe subito in evidenza, mantenendo posizioni di vertice durante le sessioni di allenamento. La gara ufficiale è ancora lontana, ma il primo passo è stato incoraggiante per la squadra italiana. La diretta continua e le atlete sono pronte a dare il massimo.

18.31 Grandissimo tempo di Elina Bota! La lettone chiude con un vantaggio di oltre 1 decimo! Il suo 53.541 è nettamente il miglior tempo della giornata! 18.30 Wang chiude con 865 millesimi di distacco dalla vetta. La cinese si piazza al momento in quindicesima posizione. 18.28 La romena Busatoiu si migliora rispetto alla prima prova, ma il suo tempo vale solamente la sedicesima posizione provvisoria con quasi un secondo di ritardo. 18.26 Ottimo tempo provvisorio per l'ultima americana in gara.

