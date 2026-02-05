Questa mattina l’Italia conquista una vittoria nell’hockey, portando entusiasmo tra gli atleti e il pubblico. La giornata si apre con un clima di festa, mentre lo slittino continua a fare registrare ottimi risultati. La diretta delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 segue passo dopo passo le gare e i momenti più emozionanti, offrendo aggiornamenti in tempo reale a chi segue da casa.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Domaradzka spinge bene in partenza, ma la sua discese è poi costellata di errori. La polacca termina al quarto posto con due secondi e mezzo di svantaggio. Schulte si piazza seconda con un ritardo di 91 millesimi sulla compagna di squadra. L’austriaca paga soprattutto una partenza a rilento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: l’Italia vince nell’hockey! Slittino sugli scudi

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Questa mattina la giornata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si apre con ottimi risultati per l’Italia.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia festeggia una vittoria importante nell’hockey.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica a Napoli

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Live blog di Milano Cortina 2026 - Aggiornamenti in diretta e ultime notizie dalle Olimpiadi; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: dirette, risultati e approfondimenti su RaiNews.it - Il programma delle gare del 5 febbraio: dove seguire la diretta; Mattarella: Chiediamo rispetto della tregua olimpica; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari giornalieri, tv, streaming, finali.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: l’Italia vince nell’hockey! Attesa per il curlingCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA ... oasport.it

Dove vedere le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: sfida tra Rai e HBO MaxLe Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, come vederle gratis e integralmente tra Rai e HBO Max Si può ufficialmente dire che è tempo delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo tanta attesa, dubbi e ... libero.it

A Milano c’erano aspettative molto alte sull’arrivo di turisti per le Olimpiadi invernali. Le cose, però, sono andate diversamente: più della metà degli appartamenti per gli affitti brevi è ancora vuota e anche la vendita dei biglietti per le gare non è andata come pr facebook

A Milano per le Olimpiadi non c’è il pienone x.com