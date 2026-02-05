Questa mattina a Sepang si sono riaccese le attività sui circuiti malesi. Dopo alcune pause, alcuni piloti sono tornati in pista negli ultimi 60 minuti di test, portando un po’ di movimento in vista delle prossime gare. Bagnaia si mostra competitivo sul passo, pronto a dare battaglia. La situazione sembra essersi ristabilita, e le prove finali si concluderanno tra poco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.09 Adesso la situazione sembra essersi ristabilita e alcuni piloti sono tornati in pista quando manca meno di un’ora al termine dei test malesi. 10.06 Svelato il mistero relativo alla poca attività in pista dell’ultima mezz’ora. A Sepang era arrivata infatti una pioggerella che non ha bagnato l’asfalto, rendendo però leggermente scivoloso il tracciato. 10.03 Vi proponiamo anche la graduatoria dei migliori tempi siglati nella sessione pomeridiana odierna: 1 Alex Marquez, Ducati, 1:57.295 2 Marc Marquez, Ducati, +0.307 3 Pedro Acosta, KTM, +0.366 4 Francesco Bagnaia, Ducati, +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bagnaia competitivo sul passo. Ultimi 60 minuti di attività

Oggi a Sepang si tiene la prima giornata dei test pre-stagionali di MotoGP.

Durante i test di Sepang, Bagnaia e Bezzecchi spingono forte per trovare conferme in vista della stagione.

