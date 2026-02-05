Tra pochi minuti l’Italia scende in vasca per la partita valida per la medaglia di bronzo agli Europei di pallanuoto femminile 2026. La squadra italiana, dopo la sconfitta pesante contro l’Olanda, si prepara a chiudere il torneo con una sfida importante contro la Grecia. La partita inizia alle 18 e gli occhi sono puntati sulla voglia di rivalsa delle azzurre, che vogliono lasciare il torneo con un risultato positivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.58 L’Italia dopo la dura sconfitta contro l’Olanda torna in acqua per l’ultimo atto del suo cammino: la finale per la medaglia di bronzo. 17.53 Buonasera e benvenuti alla finale per il terzo posto tra Italia-Grecia valevole per gli Europei di pallanuoto femminile. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, Europei pallanuoto femminile 2026, il Setterosa si gioca la medaglia di bronzo. Dopo la durissima semifinale persa contro le campionesse in carica dell’Olanda e l’Italia corre spedita verso l’ultimo obiettivo: la finale per la medaglia del bronzo contro la Grecia campione del mondo e della World Cup in carica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!

Segui la diretta della partita tra Italia e Grecia agli Europei di pallanuoto 2026.

